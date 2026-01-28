En una nueva edición de la secuencia del Podcast Conociendo a tu candidato de Diario Correo presentó a Elsie Chupurgo Fernández, candidata a la Cámara de Diputados por la región Junín con el número 3, en representación del partido político Un Camino Diferente.

Durante la entrevista, la postulante señaló que es natural de La Merced y que conoce de cerca la realidad de la Selva Central y Huancayo, zonas donde ha vivido y desarrollado actividades familiares y académicas. Indicó que su decisión de postular responde a su rechazo a la política tradicional y a su respaldo a un proyecto político enfocado en la lucha frontal contra la corrupción.

Chupurgo precisó que Un Camino Diferente es un partido de origen norteño y que, en el caso de la región Junín, ella es la única candidata que radica en la zona, mientras que los demás postulantes por esta jurisdicción provienen principalmente del norte del país. Explicó que esta conformación responde a una estrategia partidaria basada en la confianza y continuidad del proyecto político.

Entre sus principales propuestas mencionó la implementación de comedores escolares para combatir la anemia infantil, campañas preventivas de salud, iniciativas de reforestación en zonas cocaleras y el fortalecimiento del trabajo social desde el Congreso. Asimismo, aseguró que su campaña se financia de manera autónoma, sin apoyo de empresarios.