En el segundo día del podcast “Conoce a tu candidato” de Diario Correo, dos candidatas de Juntos por el Perú de la región Junín, expusieron sus principales propuestas rumbo al nuevo Congreso, con énfasis en reformas al Parlamento, lucha contra la corrupción y cambios en el modelo económico.

Nelly Avendaño Roca, candidata a la Cámara de Diputados, cuestionó los altos sueldos y beneficios de los actuales congresistas, señalando que estos generan una brecha con la ciudadanía. Indicó que su agrupación propone reducir privilegios, reformar el Estado y promover una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente.

En el ámbito económico, defendió una minería con mayores estándares ambientales y contratos que beneficien al Estado y a las comunidades, además de la derogatoria de normas que favorecen la impunidad. También se pronunció en defensa del agua como recurso público.

Por su parte, María Luz Morales Serpa, candidata a la Cámara de Senadores, señaló que la crisis política responde a una corrupción estructural en el Estado y expresó preocupación por la concentración de poder en el futuro Senado. Desde su experiencia como docente, propuso descentralizar la economía, fortalecer a los productores y combatir la minería ilegal y la deforestación.

Morales precisó que su candidatura se encuentra a la espera de una resolución del Jurado Nacional de Elecciones debido a una apelación en trámite. Ambas candidatas coincidieron en la necesidad de fortalecer la fiscalización y recuperar la confianza ciudadana en la política.