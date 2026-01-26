Con miras a las Elecciones Generales 2026 y en su compromiso permanente con una ciudadanía informada, Diario Correo dio inicio este lunes al podcast “Conoce a tu candidato”, un espacio diseñado para acercar a los electores de la región Junín y del país a quienes aspiran a representarlos en el próximo proceso electoral.

Este programa busca convertirse en una ventana directa entre los candidatos y la población, permitiendo que los postulantes a diputados y senadores presenten sus propuestas, expliquen sus planes y respondan a los principales desafíos que enfrenta el país, en un contexto marcado por la necesidad de transparencia y responsabilidad política.

El podcast Conoce a tu candidato – Elecciones Generales 2026 se emitirá de lunes a sábado, desde las 10:00 de la mañana, a través de las plataformas oficiales de Facebook Diario Correo y Correo Huancayo, ampliando el acceso a información clave en plena coyuntura electoral.

Con esta iniciativa, Diario Correo no solo informa, sino que promueve el debate democrático, el voto consciente y la participación ciudadana, reafirmando su rol como medio comprometido con el fortalecimiento de la democracia y el derecho de los peruanos a decidir con información.