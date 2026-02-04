El Consejo Regional de Junín aprobó por unanimidad el inicio del trámite de un endeudamiento por S/ 315 millones solicitado por el Ejecutivo regional, destinado a financiar un total de 21 proyectos de inversión en diversos sectores.

La medida generó debate entre los consejeros, quienes si bien respaldaron la inversión pública, expresaron preocupación por la sostenibilidad financiera de la región.

Voto unánime

La consejera regional Kelly Flores señaló que no existe oposición a la inversión ni al desarrollo que necesita la región; sin embargo, advirtió que resulta preocupante asumir compromisos de gran magnitud sin una clara previsión de la disponibilidad presupuestal futura.

Indicó que no se deben anunciar proyectos con fines políticos cuando no se cuenta con garantías reales de financiamiento, más aún considerando que en 2025 ya se aprobó un endeudamiento superior a S/ 350 millones, con proyectos que aún no se han iniciado.

“Endeudarse sin planificación no representa progreso, sino que traslada el problema a los próximos años”, remarcó Flores.

Sin embargo, su voto a favor lo dio porque señala que esta aprobación solo corresponde al inicio del trámite y que el acceso a los recursos dependerá de la evaluación de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas.

Obras

Entre los proyectos considerados figuran el mejoramiento de los servicios de salud de Vitoc por S/ 9.5 millones; el fortalecimiento de los servicios educativos en niveles inicial, primaria y secundaria en cinco unidades productoras del distrito de Pichanaqui por S/ 11.5 millones; el mejoramiento del servicio educativo de la institución Emma Luzmila Calle Vergara por S/ 20 millones; obras en el instituto Sierra Lumi; proyectos de movilidad urbana en Tarma y el mejoramiento del camino vecinal en Sapallanga, entre otros.

Desde el Consejo Regional se reiteró que cada sol comprometido debe garantizar resultados reales sin poner en riesgo las finanzas de la región ni la atención de las prioridades urgentes de la población.