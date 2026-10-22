El “Mega Niño” amenaza con agravar los riesgos climáticos en Huancayo, donde los periodos de sequía podrían alternarse con lluvias torrenciales, granizadas y posibles desbordes de ríos.

Sin embargo, la preparación para afrontar estas emergencias presenta serias deficiencias: un informe de la Contraloría advirtió que la Municipalidad Provincial de Huancayo no cuenta con un plan de contingencia aprobado para la temporada de lluvias 2026-2027 ni dispone de maquinaria propia para la limpieza y descolmatación de los cauces. Esta situación incrementa la preocupación ante un fenómeno climático extraordinario.

Lanza alerta

El comportamiento climático previsto para los próximos meses mantiene en alerta a la sierra central. Juan Carlos Chuchon Angulo, meteorólogo de la Dirección Zonal 11 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), explicó que las temperaturas de la superficie del mar han registrado anomalías de entre 4 y 5 grados Celsius por encima de los valores normales, en un escenario calificado como extraordinario. “Para todos es desconocido cuál va a ser la afectación directa en los distintos puntos”, advirtió el especialista.

Aunque las lluvias registradas entre el 21 y el 24 de octubre podrían generar una sensación de alivio, estas precipitaciones no serían suficientes para revertir el déficit hídrico. Según Chuchon, los acumulados de lluvia podrían alcanzar apenas entre el 70 % y el 80 % del promedio histórico, mientras que el establecimiento más sostenido de las precipitaciones se proyecta para mediados de diciembre.

“Habrá sequía, pero también lluvias torrenciales con granizadas, aunque serán intermitentes y no continuas como en años anteriores”, precisó. Esta alternancia supone un doble desafío para Huancayo: afrontar la escasez de agua y prepararse para episodios de lluvias intensas que podrían provocar aniegos, desbordes y daños en zonas vulnerables.

Mayor riesgo

Las cifras del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) evidencian la vulnerabilidad de Junín ante las lluvias: 14 distritos están en riesgo muy alto por movimientos en masa y otros 67 en riesgo alto. Además, 52 centros poblados presentan riesgo muy alto de inundación y otros 349, riesgo alto, exponiendo a miles de personas y viviendas. 296 establecimientos de salud y 1,360 escuelas están en riesgo por movimientos de masa.

A los riesgos climáticos se suma la falta de preparación, la Contraloría evidenció que la Municipalidad de Huancayo, no ha aprobado su Plan de Contingencia ante Lluvias 2026-2027 ni ha ejecutado trabajos de limpieza y descolmatación de los ríos y riachuelos de su jurisdicción. Además, sus representantes reconocieron que no cuentan con maquinaria propia para intervenir los cauces y que las gestiones para adquirir estos equipos todavía están en trámite.

Terrible impacto

El “Mega Niño” plantea así una amenaza que va más allá de las inundaciones: la escasez hídrica podría comprometer la actividad agrícola, mientras que las lluvias intensas y las granizadas podrían ocasionar emergencias en las zonas expuestas. A ello se suman los vientos fuertes asociados a la intensa radiación solar y la falta de nubosidad.