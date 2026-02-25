Más de 10 millones de soles en obligaciones laborales vienen ahogando financieramente a la Municipalidad Distrital de El Tambo, como consecuencia de contrataciones irregulares ejecutadas en los últimos años.

Así lo advirtió el procurador municipal, Alberto Solórzano, quien alertó que estas demandas laborales no solo generan un grave perjuicio económico a la comuna, sino también una creciente carga procesal para el Poder Judicial y la Procuraduría Pública.

El funcionario precisó que desde el 2023 se advirtió al órgano ejecutivo sobre el riesgo de judicializar la municipalidad debido a contratos sin sustento técnico, principalmente en el área de serenazgo.

400 procesos de reposición judicial

Actualmente, más de 250 trabajadores han iniciado procesos de reposición judicial, a los que se suman recientes demandas de otros 150 serenos. Solórzano precisó que cuando el juez ampara al trabajador, la municipalidad no solo está obligada a reponerlo, sino también a asumir el pago de remuneraciones devengadas, beneficios sociales, daños y costos procesales, los cuales son impuestos directamente a la entidad.

“Incluso en los casos en que la municipalidad obtiene fallos parcialmente favorables, el Poder Judicial ordena el pago de dichos costos, generando un perjuicio económico adicional”, señaló.

Deuda impagable

Solórzano explicó que esta deuda supera los S/10 millones, monto considerado impagable para la comuna distrital.

Además, señaló que en 2025 la municipalidad ya superó el límite del 5% autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el pago de sentencias judiciales, alcanzando hasta el 9%. A ello se suma el incumplimiento de disposiciones judiciales por parte del órgano ejecutivo, lo que incrementa intereses y nuevas demandas.

Finalmente, informó que la Procuraduría ha presentado denuncias contra los funcionarios involucrados y se ha iniciado una investigación de oficio para determinar responsabilidades administrativas y penales por la reiterada formalización de contratos irregulares que hoy comprometen seriamente la estabilidad institucional.