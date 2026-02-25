La Asociación de Emolientes, Linazas y Desayunos Saludables “Corazón Wanka” obtuvo el primer lugar del pasacalle “Ño Carnavalón 2026”, tras alcanzar 269 puntos en la evaluación realizada durante las celebraciones de carnavales en el Valle del Mantaro.

El segundo puesto fue para la Asociación Cultural Folkloristas de Huancayo, con 254 puntos, mientras que el Barrio San José de Sapallanga ocupó el tercer lugar con 250 puntos. Las delegaciones recibieron premios económicos y estatuillas conmemorativas.

La premiación estuvo a cargo del Instituto de la Juventud y Cultura de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Durante el pasacalle se resaltaron expresiones tradicionales como el huaylarsh y el akshu tatay, danzas vinculadas a la identidad y a las faenas agrícolas del pueblo huancaíno.

Según los organizadores, el evento se desarrolló con coordinación interinstitucional para garantizar el orden y la seguridad durante el recorrido.