La Cámara de Comercio de Huancayo (CCH), en alianza con la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Diario Correo y la Universidad Continental realizarán el “VIII Congreso Empresarial de la Macro Región Centro – CEC Perú 2025”, este 4 y 5 de diciembre en la Ciudad Incontrastable.

El evento tratará tres temas clave para el desarrollo de la macroregión: la ejecución de la Nueva Carretera Central, la modernización e internacionalización del aeropuerto de Jauja y la masificación del gas natural, así lo informó la presidenta de la CCH, Fanny Galván.

El congreso se desarrollará en cuatro módulos temáticos, que abordarán los principales desafíos económicos y empresariales del centro del país.

El primer día se desarrollaran los temas en tres módulos: Competitividad regional en el contexto actual, Problemas empresariales y propuestas de solución y Portafolio de megaproyectos de activación económica en el corredor económico del centro.

El segundo día se tratará sobre Nuevas Oportunidades de desarrollo en base a al economía circular y finanzas verdes.

Participarán ponentes de PromPerú, Ministerio de Energpia y Minas, Caja Huancayo y la Universidad Continental, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ProInversión, Perú cámaras y el Ministerio de Vivienda.

El congreso busca construir una agenda de competitividad regional a largo plazo, basada en el diálogo entre el Estado, la academia y la empresa. Para ello se espera la participación activa de ministros, autoridades locales y representantes de las cámaras de Ayacucho, Huánuco, Pasco, Selva Central y Junín, quienes contribuirán a la construcción de una agenda común para la región.