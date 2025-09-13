La pretendida creación de una comunidad campesina en el anexo Los Ángeles del distrito Mariscal Castilla, provincia de Concepción, ha desatado reacciones en las autoridades municipales de Jauja, que consideran una “provocación y vulneración a su territorio”.

Fue el alcalde del distrito jaujino de Monobamba Josip Guerrero Ballón, el que puso la voz de alerta y convocó a una reunión de urgencia con el burgomaestre provincial Raimundo Flores Caso, para tratar el tema en una asamblea. En la reunión, los ediles y otros presenten consideraron el hecho como “una amenaza a su jurisdicción”.

La autoridad distrital reafirmó su “compromiso de defender la integridad territorial de Jauja” e informó que el caso ya está en la cagenda del Gobierno Regional de Junín y exigió al Ministerio Público medidas preventivas inmediatas.

La reunión se realizó el jueves 11 en el local comunal del anexo Los Ángeles y contó con la participación de ambos alcaldes, así como el consejero por Jauja, Hernán Rojas. También asistieron policías y representantes del Ministerio Público.