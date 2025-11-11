Vecinos de la cooperativa Primero de Mayo protestaron en las instalaciones de Sedam Huancayo denunciando que llevan tres meses sin servicio de agua potable. Afirmaron que, pese a no recibir el suministro, continúan pagando entre S/ 40 y S/ 80 por recibo.

Los pobladores señalaron que deben comprar agua en bidones, lo que incrementa sus gastos, y que las cisternas enviadas al sector no abastecen o no llegan con regularidad. A ello se suma, según indicaron, malos tratos del personal de Sedam y afectación directa a adultos mayores, niños y personas enfermas, que no pueden cocinar, bañarse ni mantener condiciones mínimas de higiene.

Situación similar se reporta en San Agustín de Cajas, donde también hay desabastecimiento, incluso en una institución educativa que no cuenta con agua para baños, preparación de alimentos ni limpieza.

Sedam Huancayo informó que el pozo “San Pedro” culminó sus pruebas hidráulicas y de funcionamiento, reiniciando la extracción hacia el reservorio. No obstante, el servicio no fue restablecido. Funcionarios señalaron que la continuidad del corte se debe a trabajos complementarios y que el agua retornará de manera progresiva en los próximos días.