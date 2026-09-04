El campeón Cristian Pacheco, luego de ganar una maratón más en la ciudad de México, donde hizo una marca de 2 horas 10 minutos con 3 segundos, demandó al presidente del Instituto Peruano del Deporte, Óscar Fausto Fernández Cáceres, el cambio inmediato de la pista atlética del estadio Huancayo, ya que a menos de un año de la competencia, los fondistas requieren con urgencia una pista en buenas condiciones con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El campeón que ya está en su ciudad natal, ayer acudió a entrenar al Estadio Huancayo, donde tuvo que correr por una pista atlética de hace 40 años de antigüedad, que está llena de huecos y donde los atletas corren el riesgo de sufrir lesiones que los dejen fuera de las competencias internacionales.

“Estuve en Lima y conversé con el presidente del IPD, Oscar Fernández, le pedí con urgencia el cambio de la pista atlética, porque está chanchada y no sirve, necesitamos una nueva pista para entrenar. Nos respondió que ya han comprado la pista y en 3 semanas van a hacer el cambio, aquí somos la cuna del fondismo y también en la marcha atlética no podemos esperar más”, mencionó.

Christian Pacheco le dedicó el triunfo a su entrenador Raúl Pacheco, a su familia. No obstante también dedicó el triunfo a Huancayo y la región Junín, donde día a día lo vemos brillar. En 3 semanas competirá en los juegos Odesur en Argentina, para estar en un 100%.