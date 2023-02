El Congreso volvió a rechazar el adelanto de elecciones y la izquierda jugó un papel principal. Perú Libre votó en contra de esta propuesta que establecía adelanto con un periodo complementario y reelección incluida. Cabe señalar que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, manifestó en muchas entrevistas que está de acuerdo con la reelección.

DESDE HUANCAYO. El teniente alcalde de Huancayo, Saúl Alejo Arotoma, mostró su indignación ante esta postura del parlamento: “No ven el interés del pueblo y es por eso que estamos en esta crisis social, política y económica”, dijo. Alejo también señaló que la gente ya no ve a un congresista como un representante sino como a un enemigo: “Yo no creo que haya población que los reciba de manera amigable porque ellos mismos no han sido amigables con el pueblo. Ahora mismo cuando se necesita de ellos están dándole la espalda al pueblo”, sostuvo.

Estas nuevas elecciones propuestas por el fujimorismo en un texto sustitutorio el día de ayer planteaban elecciones en diciembre de este año para que los nuevos congresistas asumieran en abril de 2024 hasta julio de 2026, con la reelección incluida.

LA IZQUIERDA. Edgar Reymundo, congresista de Cambio Democrático, quien no participó en la votación manifestó que si bien más del 70% de peruanos quiere elecciones este año 2023 y la renuncia inmediata de Dina Boluarte su bancada no estaba dispuesta a lavarle la cara, “ni a convalidar los conciliábulos y arreglos bajo la mesa de los grupos de la derecha, de la mesa directiva de la Comisión de Constitución que dirige el fujimorismo, quienes acudieron a Palacio, para negociar la permanencia de Dina Boluarte”, dijo. Asimismo, denunció que detrás de la fórmula de elecciones complementarias, se esconde la reelección congresal a la que aspiran muchos congresistas, “ellos seguramente votarán por esta propuesta, nosotros votaremos en contra, porque no avalamos la permanencia de Boluarte ni la reelección asolapada que el fujimorismo”, finalizó.