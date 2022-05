A sus 53 años, aún tiene el deseo de terminar su educación básica. Bertila Carmona H. trabaja durante el día y en la noche acude a clases. Así como ella son cientos los mayores de 14 años que no pudieron iniciar o concluir sus estudios básicos y que reciben atención en la modalidad de Educación Básica Alternativa (EBA).

“Soy de Tayacaja, me embaracé muy joven y desde entonces me dediqué a mi hogar”, manifestó Bertila, ella tiene 4 hijos. Ahora acude al Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) Sagrado Corazón de Jesús. “Es necesario estudiar y seguir aprendiendo. Para el estudio no hay edad y uno puede seguir estudiando hasta donde pueda”, señaló. Agregó, que durante dos años abandonó sus clases por la pandemia. “Eran tiempos difíciles, tenía que trabajar y estaba muy ocupada, pero ahora regresé y terminaré mis estudios”, remarcó.

Al respecto, el especialista de EBA de la UGEL Huancayo, Walter Aliaga explicó que hay alrededor de 1100 estudiantes en EBA Avanzando y 120 de EBA Inicial Intermedio y están realizando clases presenciales cumpliendo los protocolos de bioseguridad.

En la región Junín de acuerdo al Minedu hay 4 861 matriculados en EBA. “EBA Inicial Intermedio es como la primaria y EBA Avanzando es como la secundaria. Incluso esta tiene dos modalidades: presencial y semipresencial. La presencial es para mayores de 14 años que culminan en 4 años sus estudios y semipresencial para mayores de 18 años que culminan sus estudios en dos años”, explicó.

En Huancayo hay 10 CEBAS: María Inmaculada, Mariscal Castilla, Politécnico Regional del Centro, Santa Isabel, José Carlos Mariátegui, Luis Aguilar, Enrique Rosado Zarate en Sicaya, Ricardo Menéndez, Sagrado Corazón de Jesús y Juan Valer Sandoval.

Precisamente, Renaldina Solano M. (45), natural de Pampas acude a un CEBA. “Soy de un pueblo y no tuve la oportunidad de estudiar. Estudie hasta el segundo grado de primaria. Era la época del terrorismo, y con mi familia nos asustamos, era de terror y nos escapamos a Huancayo. Después tuve un accidente, el carro en el que viajaba se volteó, estuve 2 años en el hospital, mi familia tenía muchos gastos. No había condición económica”, relató. Ahora quiere aprender y terminar sus estudios.

“El año pasado estuve en clases virtuales, pero no se aprende igual. Ahora en clases presenciales, es mejor”, dijo. Ella tiene 2 hijos de 23 años y 11 años. Aconseja que, si tienen la posibilidad de estudiar, lo hagan.

El director del CEBA Sagrado Corazón de Jesús, Alejandro Cueva Quispe, refirió que hay 45 alumnos.

“Aún sigue la matrícula. Para aquellos que por diversos motivos no se incorporaron en el sistema educativo o que no pudieron culminar su educación básica escolar, en primaria o secundaria, y a través de esta modalidad de estudio, es posible que aquellos jóvenes y adultos que quieran continuar sus clases, puedan estudiar y continuar trabajando”, señaló. Ahora regresan porque para ellos, es importante, sumar, restar, leer y escribir”, remarcó. Acá el nivel es equivalente a primaria. Reveló, que el 60 % culmina sus estudios, el resto abandona por diversos motivos.

Finalmente, el funcionario de la UGEL Huancayo, remarcó que urge más difusión de los CEBAS, ya que en el Perú hay 8 millones de peruanos que no acceden a educación, entonces hay CEBAS donde pueden concluir y tener mejores oportunidades. Esto sin importar la edad, solo tiene que tener convicción.