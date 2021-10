La feria de productos repotenciados ubicada en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo, estaría en un punto de cerrarse debido al incumplimiento de sus protocolos establecidos para permitir el inicio de sus actividades. A tan solo tres semanas del reinicio de las actividades que se suspendieron por la pandemia del coronavirus, los comerciantes se verían forzado nuevamente a dejar la actividad económica.

MIRA ESTO: Regantes de Junín alistan paro agrario debido a la crisis que los agobia

El gerente de Desarrollo Económico de Chilca, Jhonny López, informó que el comisario del distrito solicitó una reunión multisectorial, para dar a conocer la serie de quejas contra la feria presentada en la comisaría del sector. “Hay vídeos y fotos, donde se evidencia que los comerciantes están incumpliendo con los acuerdos, lo que podría concluir con el cierre de esta actividad económica”, manifestó.

Incumplen sus propios acuerdos

Entre las observaciones figura que al menos el 30% de los negociantes no respeta el distanciamiento, no usa la doble mascarilla y no se encuentra vacunado con ambas dosis. “Se ha establecido por los mismos comerciantes que no se puede existir más de un comerciantes por puesto, lamentablemente hay evidencia de que hay por lo menos cuatro personas en cada stand”, agregó.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Capturan en Huancayo a sujeto que era buscado por la Interpol por abuso sexual a menor en Argentina

El funcionario agregó que otra dificultad es que un promedio de 600 ambulantes han tomado los espacios dejados por los comerciantes. “El Ministerio Público ha señalado que si en un período de quince días no se supera estas observaciones, se deberá suspender la actividad”, Dijo.