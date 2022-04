Téofila, ya perdió la cuenta de cuantas veces su conviviente la golpeó y maltrató. Ella solloza dice que lo perdonó porque lo quería, pero ahora se arrepiente. La mujer de 50 años, que salvó de ser una víctima más de feminicidio y está postrada en una cama con seis heridas en los pechos y brazos; su cuerpo está lleno de moretones por las patadas y puñetes que recibió luego que decidió terminar con la relación amorosa que tenía con Julián Fortunato Raymundo Cárdenas (55).

Molesto, el minero cogió un cuchillo de cocina para atacar a su conviviente que rogaba por su vida y tuvo que decir que no lo dejaría nunca.

Cuando Téofila CQ (50), descubrió que su pareja enviaba mensajes amorosos a otras mujeres optó por acabar con la relación, negándose a darle otra oportunidad. Por ello, a las 19:30 horas, dominado por la ira Julián Raymundo la reducida, la golpeó salvajemente e intentó clavarle el puñal en el corazón.

La madre de tres hijos se defendió con todas sus fuerzas y suplicó por su vida. “Me dio varias puñaladas, pensé que iba a matarme; me decía muerta vas a salir de aquí, muerta me vas a dejar. Yo luché por mi vida y le dije ya no te voy a dejar, me voy a quedar contigo para que no me mate”, relató solloza la víctima de violencia familiar. Aún las heridas no cicatrizan y Teófila no quiere morir. La comerciante ambulante se arrepiente de no haber denunciado a su pareja que la golpeó.