Juan Artica, salió a trabajar como cualquier día, en su casa su esposa Sonia y dos hijos lo esperaban. Poco después, se conoció del hallazgo del cadáver de un varón con dos impactos de bala en el pecho y la cabeza. La víctima era el huancaíno Juan Artica Quilca (49), quien trabajaba como taxista hace 20 años. Delincuentes le arrebataron la vida, durante el robo de su herramienta de trabajo: un taxi.

Los deudos ahora no solo afrontan el dolor de perder a su ser querido, sino también la incertidumbre de su futuro, porque la víctima mortal era el sustento en su hogar y deja a dos hijos con condiciones médicas especiales en la orfandad.

Este nuevo crimen ocurrió este lunes. A las 4:45 horas, el cuerpo de Juan Ártica fue hallado abandonado en las calles Las Mimosas y Archipiélago en Huachipa – Chosica.

El vehículo de trabajo del conductor, quien laboraba de madrugada para sostener a su familia fue robado. Según testigos, se habrían escuchado disparos en la madrugada, lo que hace presumir que el crimen estaría vinculado a un robo o venganza, púes los asesinos que le tomaron una carrera, le quitaron hasta sus zapatos.

Sin embargo, serán las autoridades quienes determinen las causas. Los dolientes apenados, mencionan que Juan era el sostén de su familia, tiene 2 hijos: uno quien requiere una operación y otro con necesidades especiales.

“Juan no tenía problemas con nadie, era muy bueno, los asesinos se llevaron su auto. Queremos justicia que agarren al asesino”, dicen los deudos.