El médico cirujano Fidel P. Bernaola E. fue condenado a un año, ocho meses y 17 días de prisión suspendida por el delito de uso de documento público falso en agravio del Estado–Essalud, tras comprobarse que presentó un certificado falso de especialización en cirugía plástica y reconstructiva.

Según sustentó en juicio oral la fiscal provincial Rosa Marlene Camargo Sánchez, el 13 de diciembre de 2019, Bernaola presentó el documento falso presuntamente emitido por el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, lo que le permitió obtener una bonificación del 25% en el concurso CAS P.S.015-CAS-RAJUN-2019. Con ello, alcanzó un total de 35% en bonificaciones, ocupando el primer puesto y logrando ser contratado en el Hospital Ramiro Prialé Prialé de Huancayo.

El fraude fue descubierto el mismo día de los resultados, tras la queja de otro postulante. En presencia del denunciante y su abogado, la división de Recursos Humanos verificó el certificado y, posteriormente, el área de Docencia e Investigación de Essalud confirmó que Bernaola no figuraba en la relación de especialistas del Hospital Almenara.

Durante la audiencia de conclusión anticipada, el sentenciado aceptó los hechos imputados y el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo dictó la pena suspendida con reglas de conducta, además del pago de una reparación civil a favor de Essalud.