En el noveno día de huelga indefinida, médicos y enfermeras del Essalud Huancayo salieron nuevamente a las calles y bloquearon el puente Breña. Entre sus principales reclamos se encuentran la defensa de la seguridad social, la autonomía institucional, la seguridad de recursos, una gestión centrada en el asegurado, la erradicación de la corrupción y la mejora de las condiciones laborales.

Todos los gremios de Essalud se sumaron a la protesta y exigen la derogación del Decreto Ley N.° 1666, que, según manifestaron, limita la mejora de equipamiento a nivel nacional y agrava la falta de recursos humanos. “Uno de los equipos más necesarios es el tomógrafo. Pedimos que Essalud se excluya del decreto 1666”, explicó la licenciada Reyes Muñoz, secretaria general de la base Hospital Ramiro Prialé Prialé de Huancayo.

Muñoz también cuestionó la falta de disposición de las autoridades durante los días de huelga, advirtiendo que la situación de los asegurados empeora. “Todo Essalud está en crisis a nivel nacional. No podemos trabajar por falta de recursos”, sostuvo.

La crisis golpea directamente a los pacientes. En Lima, Máximo Rojas, un paciente oncológico de 71 años con más de dos décadas de aportes, denunció que su operación está postergada desde hace dos años y que la última prueba que necesita recién fue programada para septiembre de 2026. “¿Cómo voy a esperar un año más si ya todo está listo?”, reclamó. Los médicos señalaron que en la región existen múltiples casos similares que comprometen la vida y salud de los asegurados.