Jorge Salomón y su esposa Eva Gamarra de Salomón, de 78 y 76 años respectivamente, denunciaron la demora en el proceso judicial que enfrentan desde mayo de 2023, cuando fueron víctimas de la modalidad conocida como “cambiazo” de tarjeta. La pareja sufrió el retiro de S/ 9,480 de su cuenta de ahorros luego de que un sujeto, aprovechando el desperfecto de cajeros automáticos, los indujo a usar un cajero de otro banco para cambiarles la tarjeta.

El hurto ocurrió el 28 de mayo de 2023, cuando los esposos acudieron a un cajero bancario a retirar dinero y, ante la inoperatividad de las máquinas, aceptaron la ayuda de un desconocido que los condujo a otro cajero automático. “Podría decir que me hipnotizó porque se mostró muy amable y me dijo que me iba a ayudar porque me vio padeciendo. También me sacó la clave”, relató Jorge Salomón. Con la tarjeta en su poder, el delincuente retiró el dinero en distintos puntos e incluso hizo compras en establecimientos de venta de abarrotes por mayor, todo ello estaría registrado en cámaras de seguridad, según el agraviado.

La denuncia fue presentada ante la Divincri y se habría llegado a identificar plenamente al presunto autor, quien, según informó Salomón, ya cuenta con antecedentes por el mismo delito. Sin embargo, pese a que hay fotografías y registros, lamenta que la Fiscalía y el Poder Judicial no hayan dictado ninguna medida de detención preventiva ni acelerado el proceso.

Tras varios meses de investigación, el caso pasó al Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, a cargo del juez Johnny González Oré, quien citó a la audiencia de juicio oral recién para el 4 de agosto de 2026. “No puede ser que tengamos que esperar un año más. Estamos enfermos, yo tengo fibrosis pulmonar y mi esposa también padece otra enfermedad. No sabemos si estaremos con vida para esa fecha”, expresó don Salomón.

“Señor juez, tenga la bondad de apurar el proceso del hurto agravado que fue objeto de mi señora esposa”, rogó, haciendo un llamado a que se adelante la audiencia para este año. La pareja reclama que, dada su condición de adultos mayores y la evidencia que prueba el delito, el Poder Judicial otorgue prioridad a su caso para que se haga justicia sin más dilataciones.