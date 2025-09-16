Un agricultor de 53 años, identificado como Edgar Carbajal Arauco, fue enviado al penal de Huancayo con seis meses de prisión preventiva luego de ser acusado de abusar sexualmente de su joven vecina de 18 años, quien padece discapacidad intelectual leve.

El ataque ocurrió la mañana del 11 de setiembre en el sector conocido como “La Toma Matapuquio”, en el distrito de Ahuac, provincia de Chupaca. Según la denuncia, el hombre habría aprovechado que la víctima estaba sola en casa, pues su madre salió al mercado, para sacarla con engaños y llevarla hasta una pendiente donde ocurrió la agresión.

La joven, nerviosa y con los ojos rojos, regresó a su vivienda y confesó a su madre lo sucedido, lo que permitió que se denunciara de inmediato al presunto agresor. La policía lo detuvo en flagrancia y el examen médico legal confirmó la violación. Ahora, mientras continúan las investigaciones, el acusado deberá responder desde la cárcel por este grave delito.