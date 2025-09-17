Fortalecer la capacidad operativa, las labores de inteligencia y contrainteligencia y dar golpes certeros a las mafias criminales, delincuentes y asesinos, es el objetivo de los 30 nuevos investigadores criminales formados recientemente.

Así lo mencionó el coronel PNP Angel Leo Mendoza, jefe de la Divincri Huancayo. El oficial detalló que de enero a agosto del 2025, se capturó a 240 personas por robo, violación, asesinato y 80 de ellos fueron enviados a prisión.

“Se realizó 930 operativos, se detuvo a 240 personas por delitos graves, entre ellos 11 extranjeros, 5 de ellos integrantes de bandas delictivas”, dijo Leo Mendoza.

El jefe de la Divincri, explicó que en este año se desarticularon dos organizaciones criminales entre ellos “Los Buitres del taxi” y “Los Proveedores de Junín” que operaban en el penal de Huamancaca.

Asimismo, se incautó 172 celulares usados para delinquir, se rescató a 9 víctimas de trata de personas, seis de ellas menores de edad en Huancayo; además se obtuvo 80 prisiones preventivas por diferentes delitos.

Los peritos de criminalística en todo Junín, emitieron 15 mil informes periciales de toxicología, biología y otros. El coronel PNP Angel Leo, exhortó a los agentes que trabajan con esmero para construir una sociedad más justa y segura.

“La delincuencia afecta la calidad de vida. La falta de reconocimiento del público, los errores en la atención al ciudadano, la deficiencia en la toma de denuncias y los actos de corrupción, provoca la desconfianza de los ciudadanos, por ello se debe trabajar con transparencia y eficiencia”, mencionó Leo Mendoza. “El tiempo que pasa es la verdad que huye”, citó por el día de la investigación.