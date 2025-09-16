La regidora provincial de Huancayo, Betsabé Fiorella Fabián Gonzales, denunció haber recibido amenazas de muerte luego de intensificar su labor de fiscalización contra la gestión del alcalde Dennys Cuba. El 23 de agosto, a través de WhatsApp, llegó un mensaje desde un número desconocido que decía: “De parte de la jefa Mirsa deja de fiscalizar, sino ya sabes cómo va terminar”, acompañado de un video donde se observaba a una mujer con un arma de fuego.

Fabián señaló que, aunque no pudo conservar el mensaje por estar configurado para una sola visualización, sí lo mostró al regidor José Ortiz Soberanes, quien presenció la amenaza. La concejal considera que el amedrentamiento estaría vinculado a Mirsa Cinthya Contreras Bruno, asistenta de logística, a quien previamente denunció por presuntos direccionamientos de contratos en la Municipalidad.

Según la edil, Contreras habría favorecido a empresas y allegados suyos con 578 órdenes de compra y servicio que ascienden a más de S/ 5.6 millones. Este caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, a la que pidió celeridad en las investigaciones.

Ante el grave hecho, Fabián solicitó garantías para su vida y la de su familia, advirtiendo que no se dejará intimidar. “Seguiré fiscalizando porque es mi deber con Huancayo. No me van a callar con amenazas ni tengo intereses políticos”, remarcó.