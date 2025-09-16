Una denuncia por presunta violación presentada por una joven de 21 años contra un médico ginecólogo de La Oroya quedó en entredicho luego de que la defensa presentara videos de cámaras de seguridad que muestran a ambos saliendo de una discoteca y entrando a un hotel de la mano.

La joven había declarado en la comisaría que no recordaba cómo salió de la discoteca ni cómo llegó al hotel, donde aseguró haber despertado desnuda. Sin embargo, las imágenes obtenidas por la familia del acusado y presentadas al Ministerio Público evidencian una relación aparentemente consentida, debilitando la versión inicial de la denunciante.

Ante estas pruebas, el fiscal de la Fiscalía Contra la Violencia a la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Kevin Salas, dispuso la libertad del médico mientras continúan las investigaciones. El caso ha generado opiniones divididas en la población de La Oroya, donde se pide cautela hasta que se esclarezcan los hechos en su totalidad.