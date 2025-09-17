El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió mantener en funciones al alcalde de El Tambo, Julio César Llallico Colca, tras declarar infundada la apelación que buscaba suspenderlo por 30 días debido a la donación de madera a la comunidad de Cullpa Alta sin autorización del concejo municipal.

El fallo fue emitido este miércoles y responde a la impugnación presentada por el ciudadano Juan José Marticorena Contreras, quien sostenía que el acto del burgomaestre vulneró las normas municipales.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: Ausencia de alcalde en reunión pactada genera conflicto y denuncias por agresión en El Tambo

No obstante, el panorama del alcalde sigue siendo incierto. El JNE aún debe pronunciarse sobre un expediente más grave: la vacancia definitiva aprobada en sesión de concejo con ocho votos a favor y cuatro en contra, bajo el argumento de presunto nepotismo. Esta decisión, que se encuentra en apelación, será determinante para definir si Llallico continúa o no en el cargo.