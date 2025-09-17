La protesta de Rafaela Mallma, quien lleva 22 días durmiendo afuera de la municipalidad y actualmente cumple una huelga de hambre, generó un nuevo episodio de tensión en la comuna de El Tambo. La mujer reclama el pago de 45 mil soles por reparación de vehículos municipales, monto que asegura está respaldado con documentos ya presentados.

Tras 22 días, el alcalde Julio César Llallico se acercó a dialogar con Mallma y pactó una reunión para las 4 de la tarde del martes 16 de septiembre, pero nunca se presentó, lo que indignó a los proveedores. “Es una burla”, expresó el abogado Fredy Coarita, quien cuestionó la indiferencia de la autoridad edil.

Tras una hora de espera, Coarita y los proveedores acudieron a la oficina de alcaldía para preguntar si la cita se concretaría, pero en ese momento apareció la regidora Jenny Marisol Andrés Livia. Ella afirmó que los manifestantes no cuentan con órdenes de servicio ni vínculo formal con la municipalidad, y que su presencia constituye hostigamiento contra los trabajadores.

Según imágenes del medio ICN al Aire, el enfrentamiento verbal escaló cuando una de las proveedoras discutió con la regidora y una ciudadana. Finalmente, Andrés Livia acudió a la comisaría para denunciar una presunta agresión. “Lamentamos que el problema haya tenido que terminar en denuncias policiales”, señaló el abogado Coarita.