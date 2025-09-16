El mercado Mayorista de Huancayo (ex Maltería) vuelve a estar en la mira tras detectarse excretas de roedores y productos sin registro sanitario durante recientes inspecciones. Estas condiciones han generado preocupación entre consumidores y motivaron que autoridades exijan medidas inmediatas para mejorar la salubridad del establecimiento.

Representantes de la Unidad de Bromatología y la Fiscalía de Prevención del Delito acudieron al mercado y levantaron un acta de compromisos con los comerciantes, instándolos a corregir las deficiencias encontradas. Según se advirtió, muchas verduras se almacenan en el suelo, lo que facilita la presencia de plagas.

Las autoridades recordaron que los productos deberán mantenerse a por lo menos 40 centímetros del piso para asegurar una limpieza adecuada y evitar focos de contaminación. Los comerciantes, por su parte, asumieron el compromiso de levantar sus estándares sanitarios en beneficio de la clientela.