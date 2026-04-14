Aprovechando que la ciudadanía estaba enfocada en las Elecciones Generales 2026, dos presuntos delincuentes ingresaron a una vivienda en construcción para robar materiales. Los ruidos y patrullaje de la Policía Nacional del Perú en el distrito de El Tambo, permitió detenerlos en flagrancia.

Ocurrió en la cuadra 17 del jirón Arequipa, en el distrito de El Tambo. Policías de la comisaría de la jurisdicción que realizaban un patrullaje integrado por la zona fueron alertados por vecinos.

A la llegada de los agentes, se evidenció que la puerta metálica de un edificio de 5 pisos, que estaba en construcción, fue violentado y del interior salieron dos personas que fueron identificados como Leoncio (61) y Raúl (43), quienes serían parte de la banda delincuencial “Los abre puertas de El Tambo”.

Tras alertar al propietario del inmueble, se verificó que cerca de la puerta de ingreso, se encontraban 8 cajas de cerámica tipo porcelanato, cuyo valor bordearía los 500 soles.

Los dos individuos fueron trasladados a la comisaría por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado.

Por su parte las juntas vecinales de El Tambo, anunciaron que continuarán con sus patrullajes nocturnos.