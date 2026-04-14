El Despacho Transitorio de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, obtuvo una sentencia condenatoria de 21 años y 8 meses de pena privativa de la libertad efectiva contra Luis David Alvarado Cedeño (27), por la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en agravio del alcalde de Chincha, César Carranza Falla, y sus familiares.

Grave delito

La investigación fue liderada por el fiscal provincial Alan Rodrigo Saldaña De la Rosa, quien logró acreditar la responsabilidad penal del acusado en los hechos ocurridos la madrugada del 1 de enero de 2024.

De acuerdo con la tesis fiscal, el alcalde se encontraba en el domicilio de un familiar junto a sus allegados celebrando el Año Nuevo, cuando cuatro sujetos desconocidos, provistos de armas de fuego, irrumpieron violentamente en el inmueble. Al percatarse del asalto, la autoridad edil intentó huir en su vehículo para solicitar ayuda; sin embargo, fue impactado por dos disparos realizados por los delincuentes.

En tanto, los demás familiares fueron reducidos de manera violenta por los asaltantes, quienes los despojaron de teléfonos celulares, dinero en efectivo, tarjetas bancarias y otras pertenencias de valor.

Posteriormente el sentenciado, de nacionalidad venezolana, fue intervenido por personal policial en febrero de 2024 y actualmente cumple condena en el establecimiento penitenciario de Chincha por el delito de tenencia ilegal por arma de fuego y municiones, cuya sentencia también fue obtenida por el mismo despacho fiscal.

Asimismo, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Norte de Chincha dispuso el pago de S/ 11,000 soles por concepto de reparación civil a favor de las víctimas.

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