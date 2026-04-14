Un asalto se registró en una joyería ubicada en la cuadra 10 del jirón Camaná, en el Cercado de Lima, donde un grupo de delincuentes armados irrumpió en el establecimiento y perpetró el robo en cuestión de minutos.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió al interior de un centro comercial, donde los asaltantes sometieron al personal de seguridad y a los trabajadores del local mientras ejecutaban el atraco.

Delincuentes sometieron al vigilante y rompieron vitrinas

Imágenes del asalto muestran cómo los sujetos, vestidos de negro, con poleras y mochilas, redujeron al vigilante sujetándolo por su chaleco y apuntándole con armas de fuego.

Posteriormente, los delincuentes rompieron las vitrinas del establecimiento para sustraer joyas y otros objetos de valor, mientras los trabajadores permanecían bajo amenaza.

Según testigos, los asaltantes actuaron con rapidez y violencia, generando momentos de pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

Fuga en motocicletas tras el robo

Tras cometer el asalto, los delincuentes escaparon en motocicletas, presuntamente en un grupo conformado por entre seis y ocho sujetos.

Se informó que al menos cuatro motocicletas habrían sido utilizadas para la huida, con dos personas en cada unidad.

Durante la fuga, los sujetos habrían cruzado semáforos en rojo y maniobrado de manera temeraria para evitar ser interceptados.

Investigación en curso

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre detenidos ni sobre el monto total de lo sustraído.

Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y revisar las cámaras de seguridad del sector, con el fin de reconstruir la ruta de escape utilizada por los delincuentes.

Este nuevo asalto se suma a otros hechos delictivos registrados en zonas comerciales del centro de Lima, generando preocupación entre comerciantes y transeúntes por la seguridad en áreas de alta concurrencia.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z