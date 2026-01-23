Zoológico de Huancayo: sin administrador y sin desratización

Delincuentes desmantelaron por completo un automóvil luego de desconectar la alarma y romper una de las ventanas, llevándose diversas autopartes y documentos personales. El hecho ocurrió la noche del último martes en la intersección de la avenida La Victoria con el pasaje San Luis Gonzaga, en el sector de Palián, provincia de Huancayo.

Según la denuncia, el vehículo afectado es un Nissan March blanco, año 2018, que fue dejado estacionado alrededor de las 11:00 p. m. Al retornar horas después, los propietarios encontraron el auto completamente desmantelado.

Los sujetos sustrajeron el tablero, la pantalla multimedia, la cajuela y otros accesorios, además de los documentos del vehículo. De manera insólita, lo único que dejaron en el interior fue una biblia.

Vecinos de la zona advirtieron que los delincuentes, conocidos como “vitrocas”, no descansan y operan con total impunidad, pese a la cercanía de viviendas y el tránsito habitual del sector. Los afectados exigen mayor presencia policial y acciones concretas para frenar la creciente ola de robos.