Cuidado, maleantes están utilizando diversas modalidades para robar. A altas horas de la noche un médico que se puso a libar en un taxi fue dopado y le robaron 9 mil 900 soles en efectivo y de sus tarjetas de crédito. El agraviado denunció el hecho y policías atraparon al conductor sospechoso.

Fue en horas de la madrugada del jueves que Máximo S.A. (33), relató que en circunstancias que libaba en el interior del taxi de placa BMX-261 por inmediaciones de la avenida 13 de Noviembre en el distrito de El Tambo.

El profesional dijo a los policías que se quedó dormido y el conductor le habría sustraído su equipo celular, dinero y sus tarjetas de crédito. Posteriormente, el malhechor realizó transacciones financieras con las tarjetas hurtadas en un monto de 9 mil 900 soles.

Al descubrir el ilícito, Máximo, acudió a la comisaría y policías del distrito de El Tambo, detuvieron a Andrés Rodríguez Huaynate (38).

El implicado en hurto agravado fue aprehendido en la intersección de la calle Santiago Norero y Jr. Nemesio Ráez, cerca del parque Bolognesi. El detenido es acusado de dopar al médico aprovechando que tomaba licor en el interior del taxi.

En el registro personal, no se halló el dinero ni los bienes sustraídos en poder del intervenido. La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer este caso. La Policía recomienda ser desconfiados, no recibir nada de extraños, no tomar de botellas abiertas y no exceder al consumir bebidas alcohólicas.