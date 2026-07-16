Ladrones hicieron un forado en la pared del gimnasio “Eden Gym” ubicado en la Av. San Carlos N° 2660 para ingresar a robar dinero y equipos. El hecho ocurrió a la 01:16 de la madrugada.

Los maleantes rebuscaron todos los ambientes y cajones, creyendo que habían guardado dinero, pero al no hallar efectivo, se llevaron una computadora e impresora. Las cámaras de seguridad que en un inicio captaban los movimientos de los cacos que llevaban puestas gorras con visera, fueron desconectadas para evitar que los capturen.

Sin embargo, en los pocos segundos de las imágenes registradas, se observa que los dos ladrones de unos 26 a 35 años, buscan por todos lados, alumbrándose con la luz de sus celulares. Incluso uno de ellos conversa por celular con el que sería un tercer implicado que los esperaría en los exteriores del local.

Cuidado

Antes que corten los cables de las cámaras de seguridad, éstas captaron a dos de los facinerosos y el rostro de unos de ellos que tiene tatuajes en el cuello, el oído y el brazo. La denuncia del ilícito fue presentada ante la Policía; sin embargo, la investigación está paralizada, aún no se ha identificado a los ladrones que andan sueltos y podrían irrumpir en otro establecimiento.

El pasado fin de semana se conoció del robo del comercio ‘Nutralua’ del Jr. Áncash N.° 1193, en Huancayo, de donde se llevaron S/ 17 mil en efectivo y una laptop. Las cámaras también captaron a los cacos que usaron guantes y que formarían parte de una banda delictiva que se dedica a robar comercios.