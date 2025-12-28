Hábiles delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en el jirón Galeno, en el distrito de El Tambo, y robaron 20 mil soles en efectivo, además de equipos electrónicos, mientras una anciana y su nieta dormían en el segundo piso del inmueble.

Según la denuncia, el robo ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada, cuando dos sujetos lograron ingresar a la casa sin forzar puertas ni seguros. Las cámaras de seguridad registraron cómo los delincuentes rondaron previamente la vivienda antes de entrar.

Robo en solo ocho minutos

Las imágenes muestran que a los ladrones les bastaron aproximadamente ocho minutos para revisar los ambientes y llevarse S/ 20 mil en efectivo, dos tablets y una laptop. Durante todo el tiempo, las víctimas que dormían en el interior no escucharon ningún ruido.

La propietaria del inmueble no se encontraba en la vivienda, ya que estaba trabajando al momento del robo. Recién al amanecer, los ocupantes se percataron de lo sucedido y dieron aviso a las autoridades.

Delincuentes quedaron grabados

En los videos se observa que los sujetos cubrieron sus rostros con gorras, capuchas y chalinas. De acuerdo con la información preliminar, los delincuentes serían de contextura ancha y tendrían entre 40 y 50 años de edad.

Las imágenes ya se encuentran en poder de la Policía Nacional del Perú, que inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

Otro asalto captado por cámaras

En un hecho distinto, otra cámara de seguridad grabó el rostro de un delincuente que, simulando ser huésped, ingresó a un hotel del centro de la ciudad y amenazó con un cuchillo a un joven de 19 años, a quien le robó un teléfono celular y dinero en efectivo, para luego darse a la fuga.