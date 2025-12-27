Un operativo de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DEPROVE) de la PNP Huancayo permitió la detención de Jesús (31) en el distrito de Pilcomayo, provincia de Chupaca, por presuntos delitos contra el patrimonio y la fe pública.

Durante la intervención, los agentes hallaron al sujeto en posesión de un automóvil con placa VCZ-074, cuyas series de VIN y motor no coincidían. Tras un proceso de restauración, se determinó que los números correspondían al vehículo de placa A2G-159, el cual registra requisitoria vigente por robo en el sistema de DEPROVE Lima Centro.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes, junto con el vehículo incautado, para continuar con las investigaciones conforme a ley.