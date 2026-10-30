Destacados deportistas de la región Junín, entre ellos atletas con experiencia olímpica y representantes de distintas disciplinas, sostuvieron una reunión con el candidato al Gobierno Regional, Arnoldo Mallma Auqui, a quien expresaron su respaldo de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 6 de diciembre.

Olímpicos

Entre los participantes estuvo Evelyn Inga Huaynalaya, quien obtuvo un diploma olímpico tras alcanzar el octavo puesto en marcha atlética durante los Juegos Olímpicos de París 2024. También participó Raúl Pacheco Mendoza, doble representante olímpico y medallista de plata en la maratón de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

La reunión contó además con la presencia de Juan José Castillo Izarra, exatleta olímpico en Barcelona 1992; Hugo Páucar, reconocido fondista huancaíno; y Álvaro Rivera Pérez, entrenador de básquetbo. Asimismo, asistieron representantes de tenis de mesa, natación, ajedrez, vóley, fútbol y atletismo.

Durante el encuentro se abordaron las necesidades del sector deportivo regional, entre ellas la construcción y mejoramiento de escenarios, la formación de nuevos talentos y la promoción de la práctica deportiva en los distritos y provincias de Junín.

Mallma se comprometió a impulsar espacios adecuados para las diferentes disciplinas, mediante la implementación de polideportivos, un programa de losas deportivas techadas y el fortalecimiento del deporte de alta competencia.