La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos jóvenes de 19 años, integrantes de la banda delictiva “Los Babys de Ferrocarril”, por su presunta participación en delitos contra el patrimonio en la modalidad de hurto. Los intervenidos fueron identificados como Galarza Balvín Johan Jhony, natural de Chanchamayo, y Córdova Rojas Luis Gerardo, natural de Río Negro, Satipo.

El hecho ocurrió el 28 de septiembre de 2025 a las 15:40 horas en la cuadra 09 de la Av. Ferrocarril. Según la PNP, ambos ingresaron a varios establecimientos comerciales, ocultándose de las cámaras y distrayendo al personal de seguridad para sustraer productos. Los efectivos del Grupo Terna Huancayo los intervinieron mientras intentaban darse a la fuga.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de Huancayo para las diligencias correspondientes y puestos a disposición de la fiscal adjunta Abg. Inés Espinoza Garza, de la 3° Fiscalía Provincial Penal Corporativa. Cabe destacar que ambos jóvenes ya habían sido intervenidos anteriormente por hurto, reforzando la vigilancia policial sobre esta banda.