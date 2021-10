El alza de los costos de diversos alimentos a nivel nacional ha generado que los puestos de desayunos de la calle anunciaran un incremento en los costos de los alimentos que expenden. Los negocios ubicados en los diversos puntos de las calles de Huancayo, han tenido que elevar sus costos en aproximadamente 50 céntimos, para poder generar ganancias en medio de la emergencia sanitaria que aún atraviesa el país.

“Como todos sabemos, el costo del pan ha subido, también el gas, el huevo y el pollo. Todo es inestable. Lo que ha subido son los alimentos en los que se tiene que usar el aceite”, señaló la representante de la Asociación de Emolienteros “Madre Wanka”, Miriam Romero.

Esta asociación la integran vendedoras de desayunos y emolientes, son un promedio de 130. “Ya no sale a cuenta vender a un sol, antes nos daban el pan hasta siete por un sol y encima nos aumentaban uno o dos, ahora máximo cinco por un sol”, señaló la comerciante.

Asimismo, dijo que cada integrante evalúa a cuánto vender sus alimentos, de acuerdo a la cantidad y a la ubicación de su puesto. “Por ejemplo, yo he subido el precio de los panes y de las bebidas en 20 céntimos, debido a que mis clientes no quieren pagar más. No he tenido una respuesta favorable”, mencionó.

Otro incremento que tienen que afrontar las comerciantes es el de los utensilios de plástico. “Antes nos daban el ciento de botellas a S/18, ahora está S/23, los vasos antes por un ciento nos cobraban S/13 ahora están S/22″. Son precios adicionales de hasta S/9, no ganamos nada”, lamentó.

Romero explicó que la realidad económica y la paralización por pandemia ha generado que sus ganancias se reduzcan hasta en un 50%.

Asimismo, las casi 200 comerciantes de la asociación Nuevo Amanecer, establecieron un incremento de los desayunos hasta en 50 céntimos, dependiendo de cada vendedora.