Como se hizo costumbre en la ciudad de Huancayo, desde hoy hasta el 31 de octubre, se llevará a cabo la tradicional Feria de Turrones. Para esta oportunidad las productoras de este potaje, elaboran nuevas recetas que pueden ser degustadas por personas que sufren de diabetes u otros problemas con el consumo de azúcar.

A partir de las 9:00 de la mañana en Paseo La Breña, de Huancayo, en el tramo de los jirones Arequipa y Moquegua, se instalarán las 22 productoras turroneras que pertenecen a la Asociación de Turroneras Artesanales Señor de Los Milagros y provienen de todo el valle del Mantaro, para ofrecer los tradicionales turrones con la receta de Doña Pepa, también hay aquellos sin azúcar procesada, grajeas o frutos secos.

“Son turrones que las mismas emprendedoras elaboran, porque cada participante tiene su propia marca y lo preparan en hornos artesanales. El Área de Bromatología de la MPH, les ha realizado una capacitación para el manejo de alimentos y dio sugerencias para que puedan expender los productos, además todas cuentan con el carné de sanidad”, informó el encargado de la Unidad de Ferias de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la MPH, Edgar Rolando Jayo Vallejos.

La presentación de los turrones será desde el ¼ de kilo, ½ kilo y 1 kilo que costará desde los 18 soles.