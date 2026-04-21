La Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) destinó 90 mil soles para la adquisición de 50 chalecos antibalas, que serán distribuidos entre el personas que realiza trabajo de patrulla en la Incontrastable.

Pedido. El gerente de Seguridad Ciudadana de la MPH, coronel (r) PNP César Ramos, detalló que la disposición de este presupuesto (S/90,000) está respaldado por la Ley 31795 y normativas complementarias, incluyendo el Decreto Supremo 015-2025-IN, que autorizan al serenazgo municipal en el Perú a utilizar armas no letales, como pistolas eléctricas o de electrochoque, grilletes, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta y chalecos antibalas.

“Como ya se reglamentó el uso de armas no letales para serenos. estamos en un proceso para la compra de 50 chalecos que son antibalas y con una garantía necesaria para la seguridad de los agentes que están vulnerables ante agresiones como se vio ayer en el huaylarsh”, mencionó Ramos.

La compra de estos chalecos se concretaría dentro de un mes, según proyecciones del funcionario, posteriormente se habla de armas no letales como gas pimienta y pistolas eléctricas, que serían adquiridas con otro presupuesto que habilitaría la comuna provincial.

“Tenemos entre 25 a 30 serenos por turno, en patrullaje y al comprar 50 estamos cubriendo al 100% de agentes con este mecanismo de defensa. Ya contamos con el presupuesto y las compras tienen que hacerse respetando las normas del Estado, por eso se lanzará una licitación”, acotó el funcionario.

Por el momento, durante actividades que involucren contacto físico con revoltosos o delincuentes, los serenos cuentan con escudos y algunos de ellos con grilletes, sin embargo con este equipamiento no pueden hacerle frente a los hampones que utilizan armas de fuego.

Serenos de Huancayo

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