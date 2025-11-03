Momentos de temor se vivieron en el cementerio del distrito de Paccha (Yauli – La Oroya) durante las visitas por el Día de los Muertos, luego de que los deudos alertaran sobre la presencia de un sujeto armado entre las tumbas.

Los visitantes, asustados, informaron de inmediato al personal policial que se encontraba brindando seguridad en el camposanto. Tras un rápido operativo, los agentes lograron ubicar y detener a Brayan Geni Puris Martínez, de 29 años, quien intentó escapar arrojando una réplica de arma de fuego.

La policía recuperó el objeto y trasladó al intervenido a la Comisaría de La Oroya, donde quedó en calidad de detenido. El caso fue comunicado a la Fiscalía Provincial de Yauli – La Oroya, que inició las diligencias correspondientes por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.