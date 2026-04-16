Tres personas fueron detenidas por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la comisaría de El Tambo, en la provincia de Huancayo, por presuntamente vender laptops de baja gama haciéndolas pasar como equipos de alto rendimiento a través de la red social Facebook.

Los intervenidos fueron identificados como Jhon Ticllas Vásquez (23), Ayde Tacunan Ojeda (41) y Edgar Álvarez Gómez (45), quienes son investigados por los presuntos delitos de estafa agravada y receptación.

Comprador denunció presunta estafa tras pagar S/ 3,000

El caso se inició luego de la denuncia presentada por el ingeniero Frank P.B. (28), quien indicó haber sido engañado al adquirir dos laptops que, según los vendedores, contaban con procesador Core i9 y tarjeta gráfica RTX, características asociadas a equipos de alto rendimiento.

Sin embargo, tras la compra, el agraviado comprobó que los dispositivos entregados eran equipos antiguos y de baja capacidad, por lo que decidió contactar nuevamente a los supuestos vendedores y alertar a la Policía.

Según la denuncia, el comprador entregó un monto total de S/ 3,000 por los equipos.

Operativo permitió capturar a los sospechosos

Tras recibir la denuncia, los agentes policiales organizaron un operativo que permitió la captura de Jhon Ticllas Vásquez (23).

Posteriormente, en el parque Peñaloza, ubicado en el distrito de Chilca, se intervino a Ayde Tacunan Ojeda (41) y Edgar Álvarez Gómez (45), quienes también estarían vinculados con la presunta estafa.

Durante las diligencias, las autoridades incautaron S/ 4,430 en efectivo, monto que sería investigado como parte de las ganancias obtenidas mediante las presuntas ventas fraudulentas.

Investigados por estafa agravada y receptación

Los tres intervenidos permanecen bajo investigación por los presuntos delitos de estafa agravada y receptación, mientras las autoridades continúan con las diligencias para determinar si existen más víctimas afectadas por esta modalidad.

Asimismo, la Policía recomendó a los ciudadanos verificar las características técnicas de los equipos electrónicos antes de concretar compras, especialmente cuando estas se realizan mediante redes sociales.