La niña no era la misma, la encontraron llorando en el aula y confesó a la psicóloga que su padrastro le realizaba tocamientos indebidos. Luego de confirmarse el reprochable acto, el fiscal Andreey Ortega del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Violencia Contra las Mujeres de Huancayo, logró 15 años y 9 meses de pena privativa efectiva, contra el comerciante Wilfredo Rosales Martínez (46), acusado de tocamientos a su hijastra de 10 años, en cinco oportunidades en el año 2022.

Según la tesis fiscal, el padrastro tocó las partes íntimas de la menor, en los meses de julio y agosto del 2022, cuando la madre salía a vender en un centro comercial, así como, cuando sus hermanos menores (hijos de su madre y su padrastro) se encontraban durmiendo. Situaciones en las que la menor no pudo reaccionar frente al miedo a que los pequeños se quedaran sin su padre, toda vez que su madre y su padrastro discutían mucho.

Esa situación era aprovechada por Wilfredo. La menor, por miedo, no contó del abuso hasta setiembre del 2022, cuando reveló lo sucedido a la psicóloga de su escuela, después que su maestro la encontrara llorando desconsoladamente en el aula. La madre, al enterrarse, denunció a su conviviente y se ordenó la ejecución de la sentencia. Además, el colegiado dispuso la suma de 5 mil soles de reparación civil a favor de la agraviada que actualmente tiene 13 años de edad.