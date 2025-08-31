Los vieron contentos disfrutando de la herranza santiaguera y, de regreso a la ciudad de Huancayo, cuatro integrantes de una familia encontraron la muerte. A la medianoche de ayer se alertó de un fatal accidente a los policías de la comisaría del distrito de Acostambo, Huancavelica.

El vehículo Toyota de placa CJA-296, donde viajaban una pareja de esposos, el chofer y su hermano de 11 años, terminaron en el precipicio. Una niña de 12 años sobrevivió a la volcadura, su estado es reservado.

Ocho policías con el técnico PNP Héctor Garagati, se trasladaron hasta el centro poblado de Villa Real.

Cerca del sector de Huayraccasa, el vehículo conducido por Daniel Ángel Ccente Ñahuinripa (24), colectivero que cubre la ruta Izcuchaca–Huancayo, se despistó y cayó al barranco.

Junto al conductor viajaban su hermanito Joel Ccente (11) y sus tíos, los esposos Teodosio de la Cruz Solano (58) y Margarita Crispín Casahuilca (55).

La menor Janet Ñahuinripa V. (12), ahijada del chofer, sobrevivió al despiste y está internada en el hospital El Carmen de Huancayo.

En medio de la oscuridad y guiados por linternas y sus celulares, los policías, familiares y amigos descendieron por el abismo para recuperar los cuerpos.

Los conocidos mencionaron que las víctimas estuvieron en la fiesta de santiago en el anexo de Alalay Pampa, a una hora y media de viaje desde Acostambo.

La Policía presumen que el conductor Ángel Ccente, habría pestañeado y terminó despistándose en una curva.

Los deudos llevaron los restos al local comunal de Libertad para realizar el belatorio en medio de gran congoja.

Horas antes del terrible percance, en Alalay Pampa, se celebraba una herranza santiaguera, poco después la celebración acabó en llanto.