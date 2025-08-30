Vecinos del sector de Tanquiscancha reportaron, alrededor de las 3:30 de la tarde del viernes, un incendio que consumía arbustos y pastizales en los alrededores del cementerio “Los Ángeles”.

Las llamas se extendieron con rapidez debido a la vegetación seca, lo que generó alarma entre la población local. Equipos de respuesta acudieron al lugar y, tras varias horas de arduo trabajo, lograron controlar el siniestro cerca de las 7:30 de la noche.

El fuego fue finalmente sofocado, evitando que alcanzara viviendas o se expandiera a mayor escala en la zona. Testigos relataron que el humo era visible desde distintos puntos de la ciudad y que por momentos el fuego amenazó con extenderse hacia áreas pobladas.

Las causas del incendio aún no han sido precisadas.