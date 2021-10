La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) del Ministerio de Salud hizo extensivo el comunicado n.º 29-2021, donde se exhorta a los administradores de cementerios públicos y privados a cumplir con las medidas sanitarias en salvaguarda de la salud , en entierros, traslados y exhumaciones. Recordando que no está autorizado la atención al público por el estado de emergencia a causa del coronavirus que venimos afrontando.

Frente a esta disposición las autoridades locales han anunciado que no se permitirá la instalación y desarrollo de ferias al exterior de los santos, para evitar las aglomeraciones y propagación del coronavirus. “ No hemos recibido ninguna solicitud y por segundo año consecutivo no se ha permitido la realización de la feria que normalmente se desarrollaba al exterior del Cementerio General de Huancayo”, detalló el gerente de Promoción Económico y Turismo de Huancayo, Hugo Bustamante.

El funcionario informó que para evitar pérdidas económicas de los comerciantes se vienen planificando una feria de artesanos y vivanderas para la venta de artículos durante el feriado largo que se aproxima. “Estamos trabajando para instalar una feria que se desarrollaría en el parque Túpac Amaru, con todos los protocolos de salubridad”, agregó.

Bustamante aseguró que se ejecutará un trabajo de vigilancia durante los días de celebración para evitar que se vulneren las normativas nacionales.