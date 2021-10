La Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín anunció que por disposición nacional desde el Ministerio de Salud, los cementerios no están autorizados para la atención al público por el Estado de Emergencia a causa del COVID-19. Esta noticia ha desmotiva a un sector comercial, que hace solo algunas semanas se reactivó y comenzaba a recuperarse de las pérdidas generadas por más de un año de paralización de sus actividades.

La asociación de floristas ubicadas al exterior del Cementerio General de Huancayo, detallaron que con su reapertura hace cuatro semanas atrás, esperaban recuperar un poco del capital invertido, sin embargo, el cierre del campo santo durante la festividad generará la pérdida del 100% de las ganancias planificadas para estas fechas.

Competencia desigual

Carmela Rodríguez es una de los miembros de la asociación y comerciantes por más de diez años al exterior del cementerio, informó que durante la pandemia el 40% de los negocios de este tipo ubicados alrededor del campo santo, se vieron obligados a cerrar debido a que a pesar de no funcionar debían seguir pagando alquiler. “Nosotros hemos tratado de conseguir de otros ingresos, sin embargo, este era nuestra oportunidad de recuperarnos, ahora volverán a cerrar el cementerio, no podemos seguir así”, lamentó.

La comerciante detalló que al día las ganancias no superan los S/100. “Otra dificultad que tenemos que afrontar es que la puerta donde nos ubicamos está siendo remodelada y los visitantes está ingresando por la avenida Carrión, lo que ha generado que los ambulantes vendan y nos dejen sin clientes”, lamentó.

Por su parte otra de las comerciantes, Maritza Llanos, señaló que la mercadería que expenden no puede ser guardada como otras. “Las flores se marchitan, si fuera ropa o calzados entendemos que podamos guardar la mercadería, con las flores no se puede. Si fuera comida incluso podríamos alimentarnos de ella, pero las flores no se comen”, lamentó.

Ambas solicitaron a las autoridades que puedan evaluar el funcionamiento del campo santo con las medidas necesarias y evitar más pérdidas económicas. “No solo somos nostras, también se perjudican los músicos, los trabajadores que alquilan escaleras y realizan arreglos florales, los restaurantes de los alrededores”, señalaron.

No hay comunicación oficial

Por su parte el sub gerente del Cementerio General de Huancayo, José Marzano, informó que acatarán las medidas dispuestas por la Dirección Regional de Salud Junín, sin embargo, detalló que aún no recibieron ninguna notificación sobre el cierre a la atención al público por parte del sector Salud. “Nosotros acataremos las medidas que se nos solicite, hasta el momento no tenemos ninguna comunicación oficial del sector salud”, señaló.

Este sería el segundo año consecutivo que los cementerios no recibirán visitantes, por lo que el sector Salud ha recomendado a la ciudadanía honrar a sus muertos de sus domicilios, para evitar aglomeración y contagios de coronavirus.