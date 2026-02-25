“Hemos participado de la paralización de 48 horas para destrabar la obra de la Nueva Carretera Central (NCC) y seguiremos en la tarea para concretar su ejecución”, expresó Abraham Paz Espinoza, representante de la Federación Agraria de la provincia de Satipo, al evaluar las recientes movilizaciones en la región.

Paz Espinoza destacó que la selva central es un motor económico que exporta toneladas de café, cacao y jengibre. Subrayó que estas divisas son fruto del esfuerzo de familias campesinas que luchan por ser competitivas frente a regiones costeras que sí reciben un respaldo decidido del Ejecutivo.

Por su parte, el dirigente de la Unión Nacional de Transportistas del Perú-Región Junín, Walter Solano, manifestó su respaldo a la vigilancia de los avances presupuestales. El líder transportista coincidió en la urgencia de asegurar los recursos financieros de más de 24 mil millones de soles, que se requiere.

“Estuvimos en primera línea; se requieren las obras y el consecuente descongestionamiento de la vía que hoy solo trae pérdidas económicas y muertes”, enfatizó Solano Chávez.

Raúl Ariste, representante de la CGTP, aclaró que las movilizaciones no han terminado, sino que se encuentran en una etapa de suspensión temporal. El dirigente señaló que están a la espera de la próxima reunión para establecer un cronograma de trabajos junto al congresista Waldemar Cerrón .