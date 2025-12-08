Una tarde de diversión entre amigos se convirtió en tragedia. Una joven docente de educación inicial que viajó de Huancayo con un grupo de amigos a la selva central, perdió la vida tras ser arrastrada por la fuerte corriente del río, cuando se bañaba por la playa Bellavista de la provincia de Satipo en la localidad del mismo nombre.

Una de sus amigas que también era arrastrada por las aguas fue rescatada. El hecho que causó consternación y gran pesar se registró a las 17:00 horas del último sábado.

Un paseo mortal

La víctima fue identificada como Estefani Magali Rivera Ramos (27), natural de la región Huancavelica y trabajaba como docente en la ciudad de Huancayo. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la joven se encontraba en la zona junto a un grupo de amigos con los que fue de paseo aprovechando el feriado largo. El incidente se registró cuando las dos mujeres fueron sorprendidas por la crecida del caudal.

Una de ellas logró ser auxiliada y presentaba lesiones leves. Mientras que, la otra fue arrastrada por la corriente ante el asombro de sus compañeros que no pudieron rescatarla.

Tras el reporte de la emergencia, personal de Serenazgo de Satipo, efectivos de la Policía Nacional del Perú y miembros de la compañía de bomberos desplegaron un operativo de búsqueda, logrando ubicar el cuerpo en el sector conocido como playa Natalio Sánchez, a dos kilómetros río abajo del lugar donde sucedió el accidente.

El Ministerio Público, a través del fiscal adjunto de turno, realizó el levantamiento del cadáver y dispuso su traslado al establecimiento de salud de Satipo para la necropsia de ley y las diligencias que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.