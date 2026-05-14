Docentes universitarios de la Universidad Nacional del Centro del Perú realizaron un plantón y una huelga de 24 horas para exigir al Gobierno el incremento de sus remuneraciones y una mayor asignación presupuestal para las universidades públicas del país.

Los manifestantes señalaron que la actual situación económica afecta a los catedráticos y demandaron una pronta atención a sus pedidos por parte de las autoridades competentes. Durante la protesta, expresaron su preocupación por las condiciones salariales que afrontan los docentes universitarios.

Las clases en la casa superior de estudios fueron suspendidas debido a la medida de lucha. Asimismo, una comisión permanece en Lima a la espera de una mesa de diálogo con el Legislativo.

Advirtieron que podrían continuar con nuevas medidas de protesta en caso no reciban una respuesta favorable a sus demandas relacionadas con mejoras salariales y presupuesto para la educación superior pública.