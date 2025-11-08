La imprudencia y velocidad de los choferes que van por la ruta Canta Huayllay están dejando familias de luto.

Ayer, viernes, se registró otro accidente de tránsito con dos muertos en el km 179 de este tramo cerca de la represa Huascacocha.

Se trata de un choque lateral entre la camioneta Subaru Forester, F2L-556, de propiedad de GAD, quien además sería el conductor, que impactó con el tractocamión Kenworth T800, AZO-778, perteneciente a la empresa Grifo Racing, conducido por LCh.S. (35).

Como consecuencia del impacto, dos personas fallecieron, identificadas como RAJ (40) y GAR (81) y tres personas están heridas.